Пожар со взрывом в Днепре: спасатели рассказали подробности

Фото: ГСЧС

В Днепре вечером 28 октября взрыв с последующим пожаром прогремел на территории масло экстракционного завода ООО "Потоки".

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пожар на улице Байкальская 9, вспыхнул в 21:53. Взрыв произошел на складе. Он разрушил здание на площади около 4 тыс. 200 квадратных метров.

Возникший после взрыва пожар спасателям удалось потушить только в 23:16. Его ликвидировали на площади 200 "квадратов". Жертв и пострадавших нет.

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"К тушению привлекалось 37 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС", – добавили спасатели.

Напомним, вечером 28 октября в Днепре жители Левого берега почувствовали взрыв. Люди описывали свои ощущения – "будто от взрывной волны" и "похоже на землетрясение". По словам людей, от взрыва у них дребезжали окна и шатались дома. Местные жители утверждали, что сначала произошел взрыв, а за ним последовал пожар в промышленной зоне.

Также мы сообщали о взрыве на территории пекарни в Сумской области. По данным спасателей, вспыхнула газовоздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

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