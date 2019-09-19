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Представлялись сотрудниками СБУ: в Днепре разоблачили банду вымогателей

19 сентября, 11:12

Преступники требовали от предпринимателя 300 тысяч долларов США

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей, которая занималась вымогательством денег из местных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники банды выдавали себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и "воров в законе". В частности, они совершили разбой и требовали от предпринимателя 300 тысяч долларов США. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким насилием и физической расправой. Кроме того, чтобы завладеть бизнесом мужчины, вымогатели заставляли его подписать соответствующие правоустанавливающие документы.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали одного из участников группировки в торгово-развлекательном центре во время получения очередной части "транша". Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группы", – рассказали в СБУ.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии

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