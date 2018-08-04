Природное джакузи и невероятные виды: почему стоит посетить Токовский водопад в Днепропетровской области

Живописные места "Каменского прибрежно-речного комплекса" в Днепропетровской области привлекают туристов со всей Украины. Это место уникальное своей красотой. Именно тут больше двух миллионов лет назад произошел раскол тектонических пород: два гранитных берега разделила река Каменка, а камни на ней образовали пороги и водопад.

Высота каскадов водопада от самой верхней до самой нижней точки – шесть метров. И под каждым порогом образовались своеобразные гранитные купели. Этот водопад многие называют природным джакузи.

В нескольких сотнях метров от водопада находится еще одно живописное место — голубое озеро. Оно образовалось на месте гранитного карьера. Местные говорят, что вода в нем целебная, поэтому купаться здесь можно лишь после одобрения медиков.