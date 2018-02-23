Скалолаз покорил самый большой водопад Канады

Один из крупнейших водопадов Канады покорил швейцарский скалолаз Дани Арнольд.

Мужчина взобрался на 141-метровый Хелмкен. Этот водопад никогда не замерзает и считается едва ли не самым сложным для подъема в мире. Скалолаз уже дважды безуспешно пытался покорить эту вершину и вот, наконец, ему это удалось.

Напомним, недавно 24-летняя Аннека Бадинг стала случайным свидетелем последних секунд жизни мужчины, утонувшего в водопаде Маккензи в Австралии. Тело погибшего 28-летнего мужчины удалось вытащить только на следующий день. По словам спасателей, он попал под каменный выступ и не смог выбраться. Как утверждают посетители парка, на территории которого произошел несчастный случай, рядом с водопадом нет табличек, запрещающих купание в этом месте. Однако руководство парка сообщает, что на их территории есть целых три информационных стенда. Также оно пообещало исправить ситуацию с сотовой связью.

Ранее мы писали, что два пьяных туриста разбились в ущелье, решив подшутить над коллегами.

Также напомним, что в США сняли на видео медведя, попавшего в водопад.

Кроме того, мы писали, что один из фигурантов дела о покраске звезды в цвета флага Украины на Котельнической высотке в Москве погиб при прыжке в Баксанском ущелье.