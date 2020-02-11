Продавали видео заграницу: в Днепропетровской области пресекли порнобизнес с детьми

За "работу" девушки получали до 30 тысяч гривен

/ Фото: Pixabay

Правоохранители разоблачили порнобизнес в Днепропетровской области, где привлекали несовершеннолетних. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Муниципальная стража" Павлоградского городского совета на странице в Facebook.

По предварительной информации, услуги порнографического характера предоставлялись через интернет с помощью веб-камер. Эти видео покупали иностранцы. Плата моделей составляла от 15 до 30 000 гривен в месяц в зависимости от количества сеансов. По городу работали около десяти девушек.

Секс-работниц искали из круга знакомых, психологически обрабатывали и учили размещать видео на определенных сайтах, которые в будущем сбывали за деньги. Модели не только сами зарабатывали, но и предлагали знакомым, гарантируя, что видео продаются за рубеж и о них в городе никто не узнает.

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Напомним, в Днепре полицейские разоблачили очередного педофила – 60-летний мужчина похищал детей и развращал их. Все это он фотографировал. В пресс-службе местной полиции рассказали, что за несколько лет жертвами педофила стали 17 детей.

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Кроме того, в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий. Незаконную деятельность обнаружили сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

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