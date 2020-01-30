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Работающие в Китае украинки рассказали интересные детали о коронавирусе: видео

30 января, 13:53

Девушки из Днепра признались, что не собираются возвращаться на Родину

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Украинкки, которые работают в Китае, выразили свое отношение к стремительному распространению нового типа коронавируса и признались, что не собираются возвращаться на Родину.

Как рассказали женщины в комментариях "Днепровской панораме", слухи о панике в Китае сильно преувеличены и раздуты прессой.

"Есть меры предосторожности. В местах массового скопления людей, например, в метро или торговом центре, маска является обязательной. Нельзя сказать, что Китай находится в панике, на самом деле все спокойно. Выезжать из страны я не собираюсь", – объяснила Инга Дударевич, которая уже два года работает в Китае.

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В свою очередь, Александра, которая уехала в Китай 10 лет назад, рассказала об устойчивом запахе хлорки и постоянной дезинфекции на улицах.

По ее словам, власти пытаются обезопасить город от вируса, а все разговоры, возникшие вокруг распространения этой болезни, больше раздуты прессой, чем отображают реальность.

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Напомним, ранее украинка Валерия Русавская, которая работает учительницей английского языка в китайской школе и ведет об этом блог в Twitter, отметила, что среди причин распространения болезни является массовое несоблюдение личной гигиены.

Ранее сайт "Сегодня" пообщался с другой украинкой, которая уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу вместе с семьей. Женщина рассказала, как распространение вируса сказалось на ассортименте продуктов и ценах в аптеках.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай вирус украинки инфекция коронавирус

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