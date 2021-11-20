Ради хайпа? В Днепре подростки устроили файер-шоу на маршрутке (видео)

В центре Днепра двое подростков запустили фейерверк с крыши маршрутки. Действия молодых людей зафиксировали очевидцы и камеры наблюдения.
Об этом пишет "Информатор".
Как отмечает издание, за их действиями наблюдал водитель маршрутки.
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"Водитель, заметив нарушителей на крыше, отошел, сфотографировал их, а затем начал с кем-то разговаривать по телефону. Когда подростки скрылись, водитель через несколько минут уехал", – сообщает издание.
В качестве пусковой площадки был выбран маршрутный автобус №238. Согласно видео, на остановке двое подростков подошли сзади к маршрутке и поднялись на ее крышу.
Оттуда они запустили салют, а потом крылись с места происшествия. Действия молодых людей зафиксировали очевидцы и камеры наблюдения.
Правоохранителей о случившемся не информировали.
В Днепре подросток прыгнул из окна
Как стало известно, ЧП произошло вечером 17 ноября. По предварительной информации, 17-летний парень самостоятельно вколол себе инсулин, порезал шею и живот, после чего выпрыгнул со второго этажа.
В результате падения он также получил сотрясение мозга. Лежащего на земле подростка увидели прохожие, которые и вызвали скорую.
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