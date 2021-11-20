Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? Шахтер - Рух: онлайн Шахтер - Рух: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Днепра

Ради хайпа? В Днепре подростки устроили файер-шоу на маршрутке (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 ноября, 11:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Действия хулиганов сняли очевидцы, а также они попали на камеры наблюдения
В центре Днепра подростки запустили фейерверк
В центре Днепра подростки запустили фейерверк / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Днепра двое подростков запустили фейерверк с крыши маршрутки. Действия молодых людей зафиксировали очевидцы и камеры наблюдения.

Об этом пишет "Информатор".

Реклама

Как отмечает издание, за их действиями наблюдал водитель маршрутки.

"Водитель, заметив нарушителей на крыше, отошел, сфотографировал их, а затем начал с кем-то разговаривать по телефону. Когда подростки скрылись, водитель через несколько минут уехал", – сообщает издание.

В качестве пусковой площадки был выбран маршрутный автобус №238. Согласно видео, на остановке двое подростков подошли сзади к маршрутке и поднялись на ее крышу.

Реклама

Оттуда они запустили салют, а потом крылись с места происшествия. Действия молодых людей зафиксировали очевидцы и камеры наблюдения.

Правоохранителей о случившемся не информировали.

Реклама

В Днепре подросток прыгнул из окна

Как стало известно, ЧП произошло вечером 17 ноября. По предварительной информации, 17-летний парень самостоятельно вколол себе инсулин, порезал шею и живот, после чего выпрыгнул со второго этажа.

В результате падения он также получил сотрясение мозга. Лежащего на земле подростка увидели прохожие, которые и вызвали скорую.

Читайте также:

  • В Киеве парни решили поиздеваться над болеющей старушкой ради видео в соцсети. Злоумышленникам сообщили о подозрении.
  • 14-летний парень за рулем сбил насмерть велосипедиста. Ужасная история произошла в селе Рясное-Русское под Львовом. Там двое подростков 14 и 17 лет уселись на мотоцикл и кружили по селу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Перспективы карантина
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос "Рейтинг", 11 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Все кандидаты
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов
Комаровский в теме
Как убедить украинцев вакцинироваться?
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Короновирус за неделю

119 159

заболело за неделю в Украине

-18%

Вакцинация
По состоянию на 19 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
9 661 304
Люди, которые получили минимум одну дозу
12 755 984
Всего введенных доз 22 417 288
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,60
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,68
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять