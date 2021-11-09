Под Львовом подросток сбил насмерть пенсионера – подробности

Вчера, 8 ноября, в селе Рясное-Русское Львовского района 14-летний мотоциклист сбил насмертьпенсионера. Мужчине было 63 года.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Подробности
Авария случилась в 22:00. 14-летний местный житель ехал с пассажиром на мотоцикле Х-Road 200. Подросток наехал на велосипедиста. Это был 63-летний местный житель. От полученных травм тот умер на месте.
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Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения. Их госпитализировали.
В каком состоянии водитель и пассажир
Несовершеннолетних доставили во Львовскую городскую детскую клиническую больницу, сообщает департамент по гражданской защите Львовской ОГА.
У водителя:
- сотрясение головного мозга,
- множественные ушибы головы,
- ушибы верхних конечностей.
У пассажира:
- сотрясение головного мозга,
- множественные ссадины лица,
- ссадины левой верхней конечности.
Наказание
Полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Виновник может лишиться свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.
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