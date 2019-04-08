Расстрел патрульных в Днепре: экс-бойца "Торнадо" приговорили к пожизненному заключению
Также Пугачев выплатит компенсации в размере 24 тысяч гривен
В понедельник, 8 апреля, Центральный районный суд Днепра приговорил экс-бойца расформированного подразделения Торнадо Александра Пугачева к пожизненному заключению. Как сообщает Радио Свобода, его признали виновным в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски к Пугачеву о выплате компенсации за имущество патрульных (формы, табельного оружия, патронов и т.п.) в размере 24 тысяч гривен.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре патрульные остановили водителя-нарушителя, который проехал на красный свет, после чего тот потребовал его отпустить. После отказа правоохранителей, водитель открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.
Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев, которого разыскивали за совершение других тяжких преступлений.
24 января 2017 года обвинительное заключение в отношении Пугачева передали в суд.
Подозреваемый Александр Пугачев, по данным полиции, находился в розыске за похищение и изнасилование людей и создание преступной организации.
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