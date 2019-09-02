Мэрия Днепра устроила масштабную проверку маршруток

Иллюстрация. Фото: скриншот

В Днепре представители городского совета инициировали рейды, чтобы выяснить техническое состояние автопарка перевозчиков. В ходе инвентаризации выяснилось, что 54 автобуса в принципе не могут перевозить пассажиров.

Во время проверки всем осмотренным транспортным средствам начислялись баллы, и если автобус получил низкую оценку (меньше двух), его не рекомендуются к использованию на маршрутах.

Среди прочих, наименьшее количество баллов заработали маршрутки, курсирующие по маршрутам №18, 19, 20, 27, 34, 141.

Перевозчикам дали три недели, чтобы провести "работу над ошибками" и по истечении этого срока аварийные автобусы с маршрутов придется снять.

"Автобусы не рекомендуется использовать на маршрутах, начиная с понедельника и вплоть до устранения всех недочетов, после которого автобус сможет набрать хотя бы три балла. Для большинства автобусов это нереально в принципе. Отслеживать их мы будем с помощью городских камер программы "Безпечне місто", которая хорошо распознает номера и покажет всех, кто не прислушивается к рекомендациям", — рассказал завсектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Иван Васючков.

Интересно, что во время рейда некоторые водители пытались дать представителям мэрии взятки, тогда как другие шоферы и вовсе сбежали от проверок. Следить за результатами проверок местные жители могут на странице Ивана Васючкова в соцсети.,

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что по всей Украине регулярно вспыхивают недовольства услугами перевозчиков. Так, например, в Харькове водитель маршрутки на ходу потерял сознание. В другой машине во время движения из дверей выпал пассажир. Два чрезвычайных происшествия случились на протяжении одной недели.

Также жители Днепра массово жалуются на грязные маршрутки. По городу курсируют автобусы с засаленными сиденьями и мусором в салоне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама