В Харькове водитель маршрутки на ходу потерял сознание, качество перевозок в городе шокирует

Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика

В Харькове водитель маршрутки на ходу потерял сознание, качество перевозок в городе шокирует 2019-02-26T23:52:42+02:00 Харьков Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика

Водитель маршрутки за рулем потерял сознание. В другой машине во время движения из дверей выпал пассажир. Два чрезвычайных происшествия всего за неделю произошли на одном пригородном маршруте вблизи Харькова. Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика. Как изменить качество услуг, или же перевозчика – разбиралась Анна Бровко.

Это был последний вечерний рейс из Харькова в поселок Солоницевка. В салоне было 20 пассажиров. Вдруг водитель прямо за рулем потерял сознание.

"Я увидела, как мужчина на правую сторону заваливается. В этот момент девушка, которая сидела справа от него кричит: "водителю плохо", – вспоминает пассажирка пригородного автобуса №1168 Виолетта Соловьева.

Всех спасла мгновенная реакция пассажира. Он бросился с заднего ряда в кабину водителя и схватил руль.

"У него закатились глаза, были небольшие судороги, ну и выделения слюны. Я пытался сразу достать до руля, но не получалось. Мне пришлось прыгать сверху на водителя, чтобы достать руль и выворачивать. Ну с такими действиями получилось", – рассказывает пассажир Сергей Кариков.

Сергей – сержант полиции. Рассказал сегодня, как ему удалось направить автобус в сугроб на обочине. Водителю вызвали скорую. Пассажиры подозревают: у того было переутомление. Мол, водители, чтобы заработать больше – работают дольше разрешенных восьми часов в сутки. Как это контролируют – корреспонденты "Сегодня" спросили у перевозчика. Нам объяснили по телефону.

"8 часов. А нам больше не разрешает никто. У нас проверка на проверке. Водитель прошел все: томографию, анализы, ГАИ, наркотики. Все прошел. Сказали: здоровый, нормальный человек. Человек был в АТО долгое время. У него была контузия. Он тогда полежал - все прошло. Через год это, видать, повторилось", – говорит заместитель директора компании "Автосервис" Сергей Пруненко.

39-летнего водителя отстранили от работы. Его коллеги уверяют, медицинский и техосмотр машин проходят ежедневно. Правда, сколько длится смена – отмалчиваются.

"Мы же полмесяца работаем, полмесяца отдыхаем. Вы прекрасно знаете, что автобусы начинают работать ни свет, ни заря. Приехал на базу, получил документы в диспетчерской. Прошел медосмотр, получил документы на автомобиль, и поехал на работу. Все", – говорит водитель автобуса Александр Ивахник.

О ДТП на маршруте не говорят ни слова. Как и о другой происшествии на этом же рейсе – из автобуса выпал человек.

На этом видео – Александр Немирич. Рассказывает, он стоял у двери. И когда автобус поворачивал, дверь внезапно открылась.

"Они ездят у нас как бешенные, все стритрейсеры. Там есть поворот затяжной. И вот на этом повороте автобус переключается, я не знаю, что он там делает... дает газа. И по инерции меня прижимает к двери. И в это время еще колесо попадает в яму. И от этого хлопка открывается дверь. Это последнее, что я помню", – говорит пострадавший пассажир автобуса Александр Немирич.

Говорит, когда в скорой пришел в себя, ему подсунули бумажку – чтобы отказался от претензий к водителю и перевозчику. Поэтому сейчас он сам платит анализы и лечение: ушиб грудной клетки, плеча и сотрясение мозга. Юристы отмечают, заявление в полицию можно написать в любой момент.

"Но собственно, для этого нужен этот билетик, который никому и никогда не выдается. По материальному ущербу там понятно: это стоимость всех лекарств. С моральной точки зрения компенсации очень маленькие, это, как правило до 10 000 гривен на человека, собственно связанные с такими случаями. Потому что в Украине, к сожалению, цена здоровья она ​​очень мала", – говорит юрист Роман Чумак.

Этот единственный на маршруте перевозчик не устраивает пассажиров Солоницевки. Собрали более 600 подписей под жалобой. Прислали чиновникам. Готовят, есть обращение и в прокуратуру.

"На что мы надеемся? Что либо он заменит все свои автобусы, либо придет на линию другой перевозчик с хорошими качественными автобусами", – говорит житель поселка Солоницевка Валерий Волков.

Если дела не решат на месте – дальше надо обращаться в Укртрансбезопасность и Антимонопольный комитет, подсказывают пассажирам юристы.

Ранее мы писали, что в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы: четверо погибших . Еще два человека, среди которых и водитель, находились в реанимации.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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