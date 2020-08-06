Самый молодой кавалер: лицеиста наградили за спасение пятерых детей (фото)

Юноша выхватил из огня горящий боеприпас и получил серьезные ранения

В Кривом Роге 17-летний парень получил государственную награду: выпускник военного лицея стал самым молодым кавалером ордена "За мужество".

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Как сообщили в Министерстве обороны, юноша спас жизни пяти несовершеннолетних детей. Малыши играли, а потом подожгли предмет, похожий на боеприпас.

"Никого из взрослых рядом не было и обстоятельства требовали мгновенного решения. Саша не растерялся, он быстро среагировал на опасность и сразу бросился на помощь. Схватил пылающую "находку" и попытался отбросить ее как можно дальше. В руках юноши взрывчатка рванула", - говорится в сообщении.

Благодаря его поступку все малыши остались живы, а сам лицеист получил тяжелые ранения и травмы.

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"Юноша более двух недель находился в реанимации, перенес несколько операций, лечился и проходил реабилитацию. Несмотря на тяжелые травмы и длительное восстановление здоровья, Александр Гаркуша успешно закончил учебу в лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой", - добавили в Минобороны.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области произошел взрыв на предприятии, в результате которого погибли два человека.

Также новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице.

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