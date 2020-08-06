Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Самый молодой кавалер: лицеиста наградили за спасение пятерых детей (фото)

6 августа, 15:58

Руслан Ровик Руслан Ровик

Юноша выхватил из огня горящий боеприпас и получил серьезные ранения

В Кривом Роге 17-летний парень получил государственную награду: выпускник военного лицея стал самым молодым кавалером ордена "За мужество".

Реклама

Как сообщили в Министерстве обороны, юноша спас жизни пяти несовершеннолетних детей. Малыши играли, а потом подожгли предмет, похожий на боеприпас.

"Никого из взрослых рядом не было и обстоятельства требовали мгновенного решения. Саша не растерялся, он быстро среагировал на опасность и сразу бросился на помощь. Схватил пылающую "находку" и попытался отбросить ее как можно дальше. В руках юноши взрывчатка рванула", - говорится в сообщении.

Благодаря его поступку все малыши остались живы, а сам лицеист получил тяжелые ранения и травмы.

В тренде
"Мы даже не на коленях": мэр Тернополя рассказал об убытках города из-за карантина
Реклама

"Юноша более двух недель находился в реанимации, перенес несколько операций, лечился и проходил реабилитацию. Несмотря на тяжелые травмы и длительное восстановление здоровья, Александр Гаркуша успешно закончил учебу в лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой", - добавили в Минобороны.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области произошел взрыв на предприятии, в результате которого погибли два человека.

Также новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лицеист Минобороны орден Кривой Рог подвиг награда

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На глазах у прохожих: в Днепре мужчина жестоко избил женщину (видео)
На глазах у прохожих: в Днепре мужчина жестоко избил женщину (видео)Днепр
В Днепре огромная змея напугала жителей многоэтажки (фото, видео)
В Днепре огромная змея напугала жителей многоэтажки (фото, видео)Днепр
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоны
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоныУкраина
В Днепре в квартире нашли тела трех парней и записку
В Днепре в квартире нашли тела трех парней и запискуДнепр
В Днепропетровской области на выпускном произошло массовое отравление: что известно
В Днепропетровской области на выпускном произошло массовое отравление: что известноДнепр
Насиловал и убивал девушек: в Кривом Роге наказали маньяка
Насиловал и убивал девушек: в Кривом Роге наказали маньякаДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять