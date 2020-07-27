На заводе в Николаевской области прогремел взрыв: есть погибшие

В Николаевской области произошел взрыв на предприятии, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Правоохранителям поступила информация о том, что с территории завода в городе Баштанка с ожогами тела госпитализировали двух сотрудников. На месте происшествия выяснили, что мужчины проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF. Они допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак.

В результате произошел взрыв. Пострадавших госпитализировали в реанимацию местной больницы, однако в течение суток они оба умерли.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Напомним, ранее на запорожском заводе "Мотор Сич" произошел взрыв, вследствие чего разрушен значительный участок забора предприятия.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице. Детонация произошла в шахте лифта около 23:00. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.

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