На заводе в Николаевской области прогремел взрыв: есть погибшие

В Николаевской области произошел взрыв на предприятии, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Правоохранителям поступила информация о том, что с территории завода в городе Баштанка с ожогами тела госпитализировали двух сотрудников. На месте происшествия выяснили, что мужчины проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF. Они допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак.
В результате произошел взрыв. Пострадавших госпитализировали в реанимацию местной больницы, однако в течение суток они оба умерли.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Напомним, ранее на запорожском заводе "Мотор Сич" произошел взрыв, вследствие чего разрушен значительный участок забора предприятия.
Кроме того, новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице. Детонация произошла в шахте лифта около 23:00. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.
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