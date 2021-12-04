Школа имени Мишки Фредди. В Днепре учебное заведение назвали в честь персонажа хоррор-игр

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В Днепре школу назвали в честь персонажа хоррор-игр / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна школа из Днепра взяла имя главного антогониста серии хоррор-игр – Фредди Фазбера.

Об этом сообщает Информатор.

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Школьники, следуя инструкциям в соцсети, дают школам имена персонажей мультфильмов, кино и игр. Поисковой запрос в Google по СОШ №48 покажет, что полное ее название "Среднеобразовательная школа №48 имени Мишки Фредди".

Кто такой Фредди Фазбер

Фредди Фазбер – аниматроник медведь в популярной серии игр Five Nights at Freddy’s. Согласно концепции игры, игрок – охранник в пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza, который должен обороняться от "оживающих" по ночам аниматроников посредством своевременного закрытия электронных дверей, через которые они пытаются проникнуть в кабинет главного героя.

Фредди начинает проявлять активность только с 3-х ночи.

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