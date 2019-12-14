Новый скандал в интернате: контролеров винят в изнасилованиях больных

/ Фото: Facebook

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Очередной громкий скандал с интернатом разгорелся и набирает обороты в Украине. В этот раз ЧП произошло в Стародобровольском психоневрологическом интернате Днепропетровской области.

Как сообщила на днях пресс-служба Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, во время поверки инспектирующие выявили ряд ужасающих фактов.

"Шокирующей информацией стали жалобы подопечных о принуждении вступать в половые связи. Их принуждали вступать в половую связь другие подопечные, те, которые их контролировали", – сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена.

По данным правозащитников, в интернате находились 47 лежачих пациентов, которые не могли себя обслуживать, за ними присматривали 2 санитарки.

"Некоторые из них кушали, лежа на полу. По словам подопечных интерната, санитары часто применяют к ним физическую силу. Во время визита был выявлен мужчина с гематомой на лбу и синяками под глазами. По словам подопечного, их ему нанес именно санитар", – отметили в Офисе омбудсмена.

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Как рассказали нам в Секретариате омбудсмена, после увиденного в интернат была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Правозащитники не исключают, что правоохранители откроют уголовное дело по статье "Изнасилование".

Пока что в полиции Днепропетровской области нам подтвердили, что открыто уголовное производство по другой статье.

"Открыто и расследуется уголовное производство по статье 364 УК Украины – "Злоупотребление властью или служебным положением", – рассказала нам спикер Днепропетровской облполиции Анна Старчевская.

А пресс-секретарь областной прокуратуры Александра Сараева сообщила, что проведены первоочередные следственные действия.

"Были допрошены подопечные этого интерната и сотрудники", – сказала нам Сараева.

/ Фото: Facebook

Директора интерната, Елену Квитку, своим звонком мы застали на допросе в прокуратуре.

"Хочу сказать лишь одно – меня облили грязью с головы до ног. Никаких изнасилований не было, с пола никто не ел. Не знаю, кому нужно все это было…", – сказала нам Квитка.

В то же время адвокат Олег Григорьев, который вместе с мониторинговой миссией побывал в интернате, так описал увиденное:

"Грустно и неимоверно жестоко. Но такие места существуют. В коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, будто собаки. Мимо них снуют другие подопечные, чья одежда в испражнениях. Своим видом они напоминают скорее дворняг-доходяг в собачьем приюте – заброшенные и с пронизывающим взглядом. Элементарный медосмотр проводился 6 лет назад. Но наиболее шокирующим стало то, что в этом интернате группа подопечных установила свой контроль и постоянно насилует других больных. Администрация просто закрывала на это глаза".

Напомним, за последнее время – это уже второй резонансный скандал, связанный с интернатом. В конце октября скандал разгорелся в Плисковском интернате Винницкой области. Местные правозащитники и чиновники тогда сообщили, что персонал заставлял подопечных раздеваться догола. После этого обнаженных мужчин и женщин сгоняли в одно помещение. По словам активистов, такое здесь происходило, скорее всего, системно.

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