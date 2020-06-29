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Скандал в Каменском: медсестра из "Дома ребенка" издевалась на 1,5-годовалой девочкой

29 июня, 18:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В учреждении уже началась внутренняя проверка

Не успел утихнуть скандал с пытками детей в одесском приюте, где уже наказали воспитателей, как украинцев взбудоражила новая история. В городе Каменском Днепропетровская области медсестра в Доме ребенка "успокаивала" 1,5-годовалую девочку, перевернув ее вниз головой. Видео инцидента опубликовал "Днепр оперативный".

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Так, во время прогулки одна из сотрудниц "Дома ребенка" взяла маленькую девочку за ноги и дернула, удерживая ее вниз головой. Как рассказала сама женщина, так она пыталась "успокоить" девочку, которая, по ее словам, вела себя слишком непоседливо.

Как сообщила старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко, правоохранители установили, что такие манипуляции с 1,5-годовалой девочкой проводила медсестра учреждения. На сегодняшний день ее отстранили от исполнения своих обязанностей.

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В "Доме ребенка" теперь проводится внутренняя проверка, а все подробности происшествия устанавливает Ювенальная превенция.

Как известно, издевательства над детьми в специализированных учреждениях, к сожалению, не редкость для Украины. Например, в конце июля 2019 года сотрудник охранного агентства, который прибыл в детдом по вызову воспитателя, избил двух несовершеннолетних воспитанников. Воспитатели в это время оставили беззащитных детей без присмотра. Мужчине вынесли приговор в начале февраля – три года лишения свободы с испытательным сроком два года.

Также новости "Сегодня" рассказывали о ситуации в одесском приюте "Свитанок":

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