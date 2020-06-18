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Пытки детей в одесском приюте: как наказали воспитателей

18 июня, 15:46

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Мужчину, который издевался над детьми, тоже наказали

В Малиновском суде Одессы вынесли приговор двум воспитателям детского реабилитационного центра "Світанок", в котором издевались над детьми. За невыполнение своих обязанностей они получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

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Как рассказали в пресс-службе местной прокуратуры, воспитателей судили по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей". Также их лишили права занимать должность воспитателя еще год.

Напомним, в конце июля 2019 года сотрудник охранного агентства Николай Дмитрук, который прибыл по вызову воспитателя, избил двух несовершеннолетних воспитанников. Воспитатели в это время оставили беззащитных детей без присмотра. Мужчине вынесли приговор еще в начале февраля – три года лишения свободы с испытательным сроком два года.

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Также мы писали, что в Одессе директор областного детского приюта "Свитанок" Инна Ищенко остается на своей должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА в сентябре 2018 года.

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Одесса суд дети пытки приют издевательства воспитатели

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