Правоохранителя подозревают в пытках детей Одесского приюта

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Одессе полицейского подозревают в избиении воспитанников "Центра социально-психологической реабилитации детей" (бывший приют "Свитанок"). Правоохранителя уже уволили из должности.

В полиции установили, что мужчина применял в отношении подростков, в частности, сбегавших из учреждения, меры физического и психологического воздействия.

15 ноября Малиновский райсуд Одессы взял под круглосуточный домашний арест сотрудника частного агентства безопасности "Центр".

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Как отмечается, правоохранители провели обыски в "Свитанке". Открыты уголовные производства. Ситуацию в приюте взяла под контроль Генпрокуратура.

"За причинение физических и нравственных страданий подросткам в качестве наказания за поступок этому 26-летнему работнику частного охранного агентства, обслуживающего детское учреждение, грозит до пяти лет заключения", – заявили в управлении.

Напомним, вокруг детского приюта в Одессе разгорелся скандал. 16-летнего воспитанника обвиняют в изнасилованиях младших детей. Теперь правоохранители расследуют сразу два преступления: собственно изнасилование и то, что руководство приюта скрывало действия своего подопечного.

Комиссия инициировала проверку приюта. Максим Степанов, который тогда занимал пост председателя Областной государственной администрации, отстранил от выполнения обязанностей начальника региональной службы по делам детей Аллу Кирияк. Позже Кирияк написала заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее мы сообщали, что директора областного детского приюта "Свитанок" Инну Ищенко оставили на ее должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА в сентябре 2018 года.

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