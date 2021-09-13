Скончался за считаные минуты. В Днепропетровской области внезапно умер подросток

Парень с друзьями купили газовый баллон и он начал вдыхать содержащее. Когда на место приехали медики, юноша уже был мертв

Парень мог умереть из-за газового баллона. Коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области в городе Першотравенск внезапно скончался подросток. Помочь парню медики не смогли – он упал и умер за считанные минуты.

Об этом пишет "Днепр Час".

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Инцидент случился в воскресенье, 12 сентября, около 17:00. Погибший учился на первом курсе Украино-Американского лицея города Днепр.

По данным СМИ, причиной смерти 15-летнего подростка мог стать газовый баллон.

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Накануне компания молодых людей купила небольшой баллон в местном супермаркете и принесла его на территорию одного из частных домов. Там юноша открыл клапан баллона и, по словам очевидцев, стал вдыхать его содержимое. После этого парню стало плохо и он умер.

Прибывшие на вызов медики уже ничем не смогли помочь – подросток был мертв.

Опасные поступки – новая тенденция в мире

После появления интернета и соцсетей все больше молодых людей во всем мире идут на опасные поступки. Некоторые блогеры даже рискуют жизнью, чтобы стать популярными в соцсетях. Но не всегда это заканчивается хорошо.

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Для подобных случаев создали и премию Дарвина, ежегодно присуждаемую лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей.