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Смена главы в Днепропетровской области: итоги работы Валентина Резниченко и прогнозы политологов

5 июля, 15:25

Команда бывшего губернатора запомнится преображением инфраструктуры

Валентин Резниченко
Валентин Резниченко. Фото: Сегодня

Днепропетровская область осталась без губернатора: президент Украины подписал указ об увольнении Валентина Резниченко в связи с окончанием срока действия его полномочий председателя областной государственной администрации.

Свой пост экс-губернатор занял в марте 2015 года, успев с тех пор реализовать десятки масштабных проектов. "Сегодня" выяснили, какими делами запомнится Резниченко, и кто может занять вакантное кресло.

За пять лет работы команде экс-губернатора удалось заметно улучшить инфраструктуру области. Среди достижений Резниченко эксперты выделяют открытие нового педиатрического корпуса больницы им. Руднева, ремонт Запорожской трассы и строительство моста, который упростил жизнь автомобилистам, которым больше не приходится объезжать участок дороги по полю.

Команда также может похвастаться созданием бесплатных школ робототехники, реконструкцией детских садиков и школ. В частности, многие дошкольные заведения полностью изменили свой внешний и внутренний вид — теперь они создаются в том числе и в форме пчелиных сот. Такой нетривиальный дизайн в Украине был введен впервые.

"В Днепропетровской области за четыре года мы открыли более 60 детских садиков, пять из которых строим "с нуля", а десятки — реконструируем", — говорил Валентин Резниченко.

Между тем, работы на некоторых объектах замерли. Один из примеров: школа №126, которая находится в районе 12 Квартала. Реконструкция на объекте сейчас практически не ведется. При этом полностью сдать проект планируется до конца этого года. Эксперты не берутся прогнозировать, кто станет следующим губернатором.

Источник "Сегодня" в кулуарах ОГА считает, что на вакантную должность могут претендовать депутаты облсовета Станислав Олейник и Александр Дубинин, или бизнесмен Олег Жмуро. Однако могут появиться и другие кандидаты.

В Администрации президента полагают, что ныне исполняющий обязанности главы ОГА Дмитрий Батура — временная фигура на политической доске. Но все сходятся во мнении, что назначение последует сразу за парламентскими выборами.

"Сейчас можно строить множество теорий по поводу нового губернатора, но реальный выбор конкретной личности начнется после парламентских выборов и формирования нового Кабинета Министров", — считает политолог Андрей Шулика.

Напомним, ранее мы сообщали о планах городских властей Днепра до конца года отремонтировать или заменить все лифты города. На эти цели было выделено 60 миллионов гривен.

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Тег губернатор, ОГА, Днепропетровская область, Резниченко

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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