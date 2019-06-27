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Зеленский сменил главу Днепропетровской ОГА

27 июня, 22:55

Должность получил экс-антикоррупционер Дмитрий Батура

Дмитрий Батура. Фото: 49000.com.ua
Дмитрий Батура. Фото: 49000.com.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и назначил временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Батуру.

Соответствующие указы №№471/2019 и 472/2019 от 27 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации. Ранее Дмитрий возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека в ДнепрОГА. 

Согласно декларации, Батура владеет двумя земельными участками в Могилеве общей площадью в 4,4 тысячи кв. м.. Кроме того, экс-антикоррупционер совладелец еще двух участков в поселке Днепровое на 3700 кв. м. Еще у Батуры два жилых дома и три квартиры. За семьей числится один автомобиль Lexus 2008 года, который принадлежит жене чиновника Яне. В денежных активах у Батуры 400 тысяч гривен наличными.

Как сообщалось, Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Светлану Лобанову. Лобанова с 2015 года является первым заместителем главы Кировоградской обладминистрации, ранее была учителем, а затем директором школы-лицея в г. Александрия Кировоградской области.

Также Владимир Зеленский сегодня принял несколько кадровых решений в спецслужбе, подписав соответствующие указы. Так, двумя указами он назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы СБУ, а также руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, Зеленский уволил Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ; Доценко Даниила Игоревича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ; Емельяненко Максима Александровича с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ.

Отметим, за последний месяц президент уволил ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.


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Тег губернатор, назначение, должность, ОГА

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