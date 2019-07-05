В Днепре до конца года починят все лифты города

На подъемники из горбюджета выделили 60 млн грн

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

До конца года в Днепре починят или заменят все городские лифты, чтобы жизнь в высотках стала комфортнее.

Всего планируется отремонтировать 46 лифтов и в том числе заменить полностью 13 подъемников. На эти цели из бюджета выделили 60 миллионов гривен.

В лифтах полностью заменят оборудование, станцию управления, двигатель, двери, обшивку и кнопки.

"Работы активно проводятся. Отремонтированные лифты постепенно сдают в эксплуатацию", — рассказал директор городского департамента жилищного хозяйства Владислав Грицай, отметив, что к концу года в городе не останется ни одного неработающего лифта.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске предложили решение проблемы опасных и аварийных лифтов. Также мы сообщали, что делать, если в доме долго не работает лифт.

В Харькове жильцы одного из девятиэтажных жилых домов уже чуть ли не полгода живут без лифта. Подъемник неисправен, поэтому его отключили коммунальщики. Правда чинить его пока не планируют и требуют, чтобы жители за свой счет отремонтировали лифтовую кабину. Должны ли платить жильцы – выясняли журналисты "Сегодня".

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