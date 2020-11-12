Смертельное ДТП с пятью авто в Днепре: виновнику-водителю избрали меру пресечения

Подозреваемого в совершении ДТП в Днепре с участием пяти автомобилей взяли под стражу в зале суда.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 21-летнему водителю автомобиля Infiniti Q60 избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Напомним, авария произошла в Индустриальном районе Днепра на углу улицы Калиновой и Слобожанского проспекта. 21-летний водитель автомобиля Infiniti Q60, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке столкнулся с автомобилем Honda. От удара во время неуправляемого движения произошло столкновение еще с тремя автомобилями, которые стояли на перекрестке на красный сигнал светофора.

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В результате ДТП один человек погиб, а еще двое получили травмы. Водитель автомобиля Infiniti Q60 был задержан.

Ранее мы сообщали, что в Харькове пьяный водитель устроил двойное ДТП. 37-летний водитель автомобиля Toyota Tundra не придерживался безопасной дистанции. В результате чего он столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21093".

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