В Харькове пьяный водитель устроил двойное ДТП (фото)

В Харькове правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием нетрезвого водителя.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на улице Полтавский Шлях 4 ноября около 20:10.
37-летний водитель автомобиля Toyota Tundra не придерживался безопасной дистанции. В результате чего он столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21093". После чего правонарушитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трамваем.
В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Tundra получил телесные повреждения. Его доставили в больницу неотложной медицинской помощи.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее мы сообщали, что в Харькове пенсионер-пешеход дважды попал под колеса автомобилей. Мужчина скончался на месте.
Также напомним, под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП. Авария произошла 21 октября на Окружной в районе Экопарка. В результате лобового столкновения автомобилей "ЗАЗ" и Toyota погибли два человека.
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