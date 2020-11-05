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В Харькове пьяный водитель устроил двойное ДТП (фото)

5 ноября, 11:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчину забрали в больницу

В Харькове правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием нетрезвого водителя.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на улице Полтавский Шлях 4 ноября около 20:10.

37-летний водитель автомобиля Toyota Tundra не придерживался безопасной дистанции. В результате чего он столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21093". После чего правонарушитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трамваем.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Tundra получил телесные повреждения. Его доставили в больницу неотложной медицинской помощи.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее мы сообщали, что в Харькове пенсионер-пешеход дважды попал под колеса автомобилей. Мужчина скончался на месте.

Также напомним, под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП. Авария произошла 21 октября на Окружной в районе Экопарка. В результате лобового столкновения автомобилей "ЗАЗ" и Toyota погибли два человека.

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Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Видео: Telegram-канал/Веха Харьков

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