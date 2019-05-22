Машина с полицейскими попала в ДТП возле Кривого Рога: двое погибших
Автомобиль врезался в дерево и загорелся
Двое человек погибли и один пострадал в результате ДТП, которое случилось сегодня утром возле села Ивашиновка Пятихатского района Днепропетровской области.
Как сообщает Первый городской, в машине ехали три человека. По предварительной информации, автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, после чего загорелся. Одного человека после удара выбросило из автомобиля. Его увезли в больницу. Двое погибли на месте
Как сообщает сайт полиции области, одним из погибших оказался инспектор сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Сергей Кришин. Также с тяжелыми травмами в больницу доставлен еще один полицейский сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Виталий Махоня. Как установлено, в момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы.
Как сообщалось, ГБР расследует аварии с участием полицейских в Харькове и Полтаве.
Напомним, под Киевом пьяный депутат устроил смертельное ДТП.
Ранее Патрульная полиция Украины сообщила статистику гибели в ДТП за первых четыре месяца этого года
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Машина с полицейскими попала в ДТП возле Кривого Рога: двое погибших". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве машина такси завалила аварийную автовышку
Такси пыталось обогнать грузовик "Киевпасстранса" и въехало в нее
Попал в ДТП, бросил машину и заявил об угоне: в Днепре копы задержали горе-водителя
На владельца автомобиля составили пять админматериалов