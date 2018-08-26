Спасатели в Кривом Роге застряли в лифте, когда спешили на помощь правоохранителям

Сегодня, 20:12

Сотрудников ГСЧС освободил лифтер

Фото:pixabay.com
Фото:pixabay.com

В субботу, 25 августа, в Кривом Роге, где не так давно произошло тройное ДТП, сотрудники ГСЧС, направляясь на помощь  правоохранителям, застряли в лифте многоэтажки. Об этом пишет "Первый криворожский".

Спасатели прибыли на помощь следователям, которые выясняли обстоятельства убийства в квартире на девятом этаже дома по улице Гетьманской, где был обнаружен труп.

Лифт внезапно застрял на первом этаже, когда спасатели поднимались на седьмой, чтобы открыть двери в помещение, в котором мог находиться предполагаемый злоумышленник.

Сотрудников ГСЧС освободил лифтер.

Ранее в Запорожье патрульные спасли пьяного любителя приключений, который завис между балконами третьего и четвертого этажей. Копов вызвали прохожие – люди решили, что в дом пытается забраться квартирный вор.

А в Луцке женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения укусила инспектора Нацполиции во время общения с правоохранителями.

Также сайт "Сегодня" писал о курьезных вызовах полиции.
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