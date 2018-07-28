Тройное ДТП произошло в Кривом Роге: пострадали шесть человек

Сегодня, 18:09

По предварительным данным, водитель одной из легковушек был пьян


Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

Фото: "Первый городской"

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области, где недавно ВАЗ врезался в столб, на перекрестке столкнулись три автомобиля, пострадали шесть человек. Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

Авария произошла в Саксаганском районе города около 16:00. Автомобиль Chevrolet на высокой скорости протаранил Lanos, который от удара выехал на встречную полосу и зацепил ВАЗ. По предварительным данным, водитель и пассажиры Chevrolet были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадали шесть человек. Все получили травмы разной степени тяжести: ссадины, ушибы, порезы.

А 26 июля в Днепропетровской области на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП один человек погиб и 5 получили травмы.

Как сообщалось, в Днепре вечером 25 июля автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся. В результате ДТП были травмированы двое детей.

Кроме того, 25 июля в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилейВ результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле "Lexus GX". Ребенка сразу госпитализировали, а женщину спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось вырезать из поврежденного автомобиля: ее также госпитализировали.
ДТП, кривой рог, столкновение, перекресток, автомобили, пострадавшие, днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость "Тройное ДТП произошло в Кривом Роге: пострадали шесть человек". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: ГУНП в Одесской области

Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка врезалась в магазин

Сегодня, 15:17

В результате аварии погиб мужчина и пострадали две девушки

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

Смертельное ДТП в Запорожье: два человека погибли и пятеро ранены

Сегодня, 13:52

В аварии погибли пожилые жители Запорожья
Загрузка...

Харьков

Фото hk.npu.gov.ua

Прокуратура направила в суд дело в отношении водителя, сбившего насмерть семилетнюю девочку

Сегодня, 13:33

Мужчине, который в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, грозит восемь лет

Другие регионы

Фото: Facebook

Трагическое ДТП в Каневе: двое молодых людей погибли, еще трое ранены

Сегодня, 12:15

В страшной аварии под Каневом два человека погибли и трое получили ранения
Загрузка...