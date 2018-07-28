Тройное ДТП произошло в Кривом Роге: пострадали шесть человек

По предварительным данным, водитель одной из легковушек был пьян

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области, где недавно ВАЗ врезался в столб, на перекрестке столкнулись три автомобиля, пострадали шесть человек. Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

Авария произошла в Саксаганском районе города около 16:00. Автомобиль Chevrolet на высокой скорости протаранил Lanos, который от удара выехал на встречную полосу и зацепил ВАЗ. По предварительным данным, водитель и пассажиры Chevrolet были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадали шесть человек. Все получили травмы разной степени тяжести: ссадины, ушибы, порезы.

А 26 июля в Днепропетровской области на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП один человек погиб и 5 получили травмы.

Как сообщалось, в Днепре вечером 25 июля автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся. В результате ДТП были травмированы двое детей.

Кроме того, 25 июля в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле "Lexus GX". Ребенка сразу госпитализировали, а женщину спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось вырезать из поврежденного автомобиля: ее также госпитализировали.