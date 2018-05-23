Спустя четыре года в Днепр начали ходить швейцарские круизные лайнеры
Первое круизное судно с иностранными туристами прибыл в речной порт Днепра
В речной порт Днепра начали прибывать туристические лайнеры. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Агентство развития Днепра".
Первый круиз швейцарской компании Vikingcruises пришвартовался в речном порту Днепра после четырехлетнего перерыва. Иностранных туристов с круизного лайнера вывели на однодневную экскурсию в исторический музей Днепра и центра города.
"Сейчас в Днепре они только экскурсанты, а не туристы, так как проводят у нас день и в полночь отправляются на Запорожье, и дальше до Херсона и Одессы", – делятся своими впечатлениями руководитель туристического направления "Агенства развития Днепра" Анна Коледа, которая представляла Днепр, как город ежегодного посещения на самой большой в мире туристической выставке ITB BERLIN-2018.
Фото: Агенство развития Днепра
"Сделали экскурсию более зрелищной. К факультативам к Петриковке добавили космос, посещение Меноры и Музея Машины времени", – добавила она.
По ее словам, в Днепре – нехватка англоязычных гидов.
Ранее сообщалось, что в Днепр будут заходить швейцарские круизные корабли. Туры будут длится 11 дней с посещением Киева, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и Одессы. Они запланированы на период с 17 мая по 24 сентября.
Напомним, несмотря на паводок, в Вилково прибыл круизный теплоход с иностранцами.
Также мы писали, что крупнейший в мире круизный лайнер "Симфония морей" отправился в первое путешествие.
Вы сейчас просматриваете новость "Спустя четыре года в Днепр начали ходить швейцарские круизные лайнеры". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"