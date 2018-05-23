Спустя четыре года в Днепр начали ходить швейцарские круизные лайнеры

Сегодня, 11:45

Первое круизное судно с иностранными туристами прибыл в речной порт Днепра

Спустя четыре года в Днепр начали ходить швейцарские круизные лайнеры

В речной порт Днепра начали прибывать туристические лайнеры. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Агентство развития Днепра".

Первый круиз швейцарской компании Vikingcruises пришвартовался в речном порту Днепра после четырехлетнего перерыва. Иностранных туристов с круизного лайнера вывели на однодневную экскурсию в исторический музей Днепра и центра города.

"Сейчас в Днепре они только экскурсанты, а не туристы, так как проводят у нас день и в полночь отправляются на Запорожье, и дальше до Херсона и Одессы", – делятся своими впечатлениями руководитель туристического направления "Агенства развития Днепра" Анна Коледа, которая представляла Днепр, как город ежегодного посещения на самой большой в мире туристической выставке ITB BERLIN-2018.

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Фото: Агенство развития Днепра

"Сделали экскурсию более зрелищной. К факультативам к Петриковке добавили космос, посещение Меноры и Музея Машины времени", – добавила она.

По ее словам, в Днепре – нехватка англоязычных гидов.

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Ранее сообщалось, что в Днепр будут заходить швейцарские круизные кораблиТуры будут длится 11 дней с посещением Киева, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и Одессы. Они запланированы на период с 17 мая по 24 сентября.

Напомним, несмотря на паводок, в Вилково прибыл круизный теплоход с иностранцами.

Также мы писали, что крупнейший в мире круизный лайнер "Симфония морей" отправился в первое путешествие.
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Источник:

"Сегодня"

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