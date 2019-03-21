Среди театров Днепра разыграют 130 тысяч грн
В городе выбирают лучшую труппу
В Днепре выбирают лучший театр. В рамках конкурса "Січеславна-2019" служители Мельпомены из Днепра, Каменского, Кривого Рога, Павлограда и Запорожья представят на суд жюри 24 постановки.
"В последние годы в Днепре проходит много театральных мероприятий, фестивалей — все они собирают аншлаги. Это свидетельствует о том, что днепровский зритель интересуется театром. Мы гордимся тем, что в городе удалось создать такую атмосферу. Театральное искусство Днепропетровщины популярно даже за рубежом", — отметил заместитель городского головы Александр Шикуленко.
Общий призовой фонд конкурса составил порядка 130 000 грн. Театру, который получит гран-при, достанется приз в размере 25 000 грн. Церемония награждения победителей состоится 24 марта в театре им. Шевченко (начало в 16:00).
Напомним, 30 марта на Софийской площади начнется 16-й фестиваль "Французская весна".
Ранее мы писали, что в Харькове у незрячих и людей с проблемами слуха появилась возможность ходить в театры и музеи. Люди с проблемами слуха теперь могут посетить оперу, а незрячие — "смотреть" картины в музее.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Среди театров Днепра разыграют 130 тысяч грн". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Евровидение 2019": украинцы не смогут проголосовать за фаворита
Украина не будет участвовать в "Евровидении 2019", вследствие чего не сможет голосовать
Во Львове добросовестный труд дворников поощряют путевками в Европу
Лучший дворник Львова готовится посетить Краков, Прагу, Вену и Будапешт