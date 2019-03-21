Среди театров Днепра разыграют 130 тысяч грн

В городе выбирают лучшую труппу

Фото: Pixabay

Среди театров Днепра разыграют 130 тысяч грн Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c7/809/5c93c780960a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c7/809/5c93c780960a2.jpg 2019-03-21T19:23:58+02:00 Днепр В городе выбирают лучшую труппу

В Днепре выбирают лучший театр. В рамках конкурса "Січеславна-2019" служители Мельпомены из Днепра, Каменского, Кривого Рога, Павлограда и Запорожья представят на суд жюри 24 постановки.

"В последние годы в Днепре проходит много театральных мероприятий, фестивалей — все они собирают аншлаги. Это свидетельствует о том, что днепровский зритель интересуется театром. Мы гордимся тем, что в городе удалось создать такую атмосферу. Театральное искусство Днепропетровщины популярно даже за рубежом", — отметил заместитель городского головы Александр Шикуленко.

Общий призовой фонд конкурса составил порядка 130 000 грн. Театру, который получит гран-при, достанется приз в размере 25 000 грн. Церемония награждения победителей состоится 24 марта в театре им. Шевченко (начало в 16:00).

Напомним, 30 марта на Софийской площади начнется 16-й фестиваль "Французская весна".

Ранее мы писали, что в Харькове у незрячих и людей с проблемами слуха появилась возможность ходить в театры и музеи. Люди с проблемами слуха теперь могут посетить оперу, а незрячие — "смотреть" картины в музее.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.