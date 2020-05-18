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Стало известно о состоянии женщины, которая из-за коронавируса потеряла двойню

18 мая, 15:08

Тина Наринецкая

Больная долгое время находилась в тяжелом состоянии

В Днепре на поправку идет зараженная коронавирусом женщина, которая недавно потеряла двойню. Ее уже переводят из реанимационного отделения в палату, сообщил на своей странице в Facebook главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.

По словам врача, 23-летняя Валентина находилась в тяжелом состоянии и пережила очень много сложностей.

"COVID-19, потеряла беременность, операции, остановка кровотечения, перелито больше 5 литров крови", – уточнил он.

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Рыженко добавил, что девушка выжила с эффективной кислородной поддержкой и хорошим медикаментозным сопровождением.

Напомним, Валентину госпитализировали в родильное отделение больницы в Марганце еще 29 апреля. Она была на седьмом месяце беременности, но она протекала без патологий. В больнице пациентке сделали УЗИ и выяснилось, что оба плода замерли еще четверо суток назад. У Валентины был насморк, а позже тесты подтвердили у пациентки коронавирус. О том, как его жена попала в больницу, рассказал муж больной Максим.

Видео: Татьяна Чуб, Facebook

Ранее мы сообщали, что в Украине COVID-19 заболели 18 616 человек. Только за прошедшие сутки, 17 мая, в стране обнаружили 325 новых зараженных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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