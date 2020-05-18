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В Украине уменьшается число новых больных COVID-19: появились данные за сутки

18 мая, 09:00

Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни 535 украинцев

В Украине COVID-19 заболели 18 616 человек. За прошедшие сутки в стране обнаружили 325 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 535 украинцев (21 за последние сутки). Вылечить от инфекции уже удалось 5276 человек (160 за последние сутки). На данный момент в стране COVID-19 болеют 12 805 человек.

Напомним, в Украине готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты иммуноферметного анализа (ИФА) позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. В то же время проведение ПЦР-теста показывает, заражен ли он коронавирусом. Также в Минздраве сделали заявление относительно закупки скандальных аппаратов ИВЛ.

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В Украине уменьшается число новых больных COVID-19: появились данные за сутки

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Кроме того, ранее журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице. В этом видео рассказывается об условиях лечения, истории заболевания и тяжелые моменты борьбы с коронавирусной болезнью:

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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