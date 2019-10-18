Стрельба в Днепре: полиция задержала подозреваемого

Мужчине грозит наказание по статье об умышленном убийстве

У задержанного изъято вероятное орудие убийства - охотничье ружье / Фото: Нацполиция

В Днепре, где ранее произошла стрельба на набережной, полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве водителя Mercedes.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, подозреваемым в совершении преступления является безработный житель Днепра 1989 года рождения.

Во время обыска у подозреваемого изъято возможное орудие преступления – гладкоствольное охотничье помповое ружье.

По факту убийства было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что вечером 17 октября в Днепре был обстрелян легковой автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученных ранений он погиб на месте.

На месте преступления эксперты обнаружили семь стреляных гильз. На причастность к совершению этого убийства полиция проверяла четырех человек.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой на Троещине. Участники стычки скрылись с места инцидента, и полиция объявила оперативный план "Сирена" для перехвата сбежавших.

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