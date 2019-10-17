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В Днепре на набережной обстреляли Mercedes: погиб водитель

17 октября, 22:33

Мужчина ехал по набережной в сторону Кайдакского моста

/ Фото: Информатор

Видео: Информатор

В Днепре на Набережной Заводской, в районе отеля "Прибой", произошла стрельба: обстреляли автомобиль Mercedes. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщает Информатор.

СМИ сообщают, что мужчину звали Армен Багдасарян, ему было 27 лет.

Предварительно известно, что мужчина ехал по набережной в сторону Кайдакского моста. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась. На причастность к совершению умышленного убийства полиция проверяет четверых лиц. Все подозреваемые доставлены в отделение полиции. С ними проводят первоочередные следственные действия.

Для установления всех обстоятельств преступления на месте работают начальник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко, руководители структурных и территориальных подразделений, а также следственно-оперативная группа полиции. По данному факту начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой на Троещине. Участники стычки скрылись с места инцидента, и полиция объявила оперативный план "Сирена" для перехвата сбежавших.

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Днепр погиб набережная стрельба Mercedes

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