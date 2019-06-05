Стреляли рядом с детской площадкой: в Днепре пьяный экс-прокурор устроил "салют"

Огонь мужчина и женщина открыли с балкона 10-го этажа











В Днепре пара, находящаяся в алкогольном опьянении, открыла огонь из охотничьего ружья с балкона с 10-го этажа. Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области. В местной прессе говорят, что один из участников стрельбы - бывший прокурор.

Как стало известно, инцидент произошел на проспекте Поля. Находясь на балконе 10-го этажа, мужчина и женщина стреляли в воздух из охотничьего ружья. При этом в нескольких метрах от них находилась детская площадка. Инцидент сняли на камеру мобильного телефона очевидцы.

"Вызов поступил в 16:51. Из балкона было слышно два выстрела, якобы из ружья. Все это сняли на камеру. Патрульные прибыли на место, где обнаружили женщину 1983 года рождения и гражданина 1973 года рождения. Они находились в сильном алкогольном опьянении и стреляли из оружия похожего на охотничье", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции области.

В квартире стрелков копы нашли патроны и оружие в сейфе. Местная пресса пишет, что открывший стрельбу мужчина якобы бывший военный прокурор, однако в достоверности этой информации будут разбираться правоохранители. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, недавно в Днепре произошло массовое столкновение неизвестных — в ход пошло оружие. Есть десятки задержанных.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области, в одном из кафе, мужчина открыл огонь из пистолета.

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