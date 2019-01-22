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Требовала 40 тысяч гривен: днепропетровской чиновнице дали срок за получение взятки

Сегодня, 17:34

Бывшая заместитель главы РГА пять лет проведет в тюрьме

Чиновница попалась на взятке в 40 тысяч гривен
Чиновница попалась на взятке в 40 тысяч гривен. Фото: ГПУ
Требовала 40 тысяч гривен: днепропетровской чиновнице дали срок за получение взятки //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/737/af6/5c4737af6fd0e.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/737/af6/5c4737af6fd0e.jpg Днепр Бывшая заместитель главы РГА пять лет проведет в тюрьме

В Каменском бывшую чиновницу, занимавшую пост заместителя главы районной администрации, осудили за взяточничество – женщина требовала у предпринимателя 40 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как стало известно, чиновница вымогала деньги за подготовку документов и передачу в аренду нежилого помещения, находящегося в Каменском. Задержали чиновницу во время получения 20 тысяч гривен.

"Суд согласился с позицией Днепродзержинской местной прокуратуры и назначил обвиняемой наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с использованием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года, с конфискацией всего лично имущества", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, недавно мы сообщали о том, как в Днепре на взятке задержали чиновника Госгеокадастра. От местного жителя он требовал 31 тысячу долларов. Также сообщалось о том, что в Днепре на получении крупной взятки попался подполковник налоговой милиции.

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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