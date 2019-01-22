Требовала 40 тысяч гривен: днепропетровской чиновнице дали срок за получение взятки
Бывшая заместитель главы РГА пять лет проведет в тюрьме
В Каменском бывшую чиновницу, занимавшую пост заместителя главы районной администрации, осудили за взяточничество – женщина требовала у предпринимателя 40 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Как стало известно, чиновница вымогала деньги за подготовку документов и передачу в аренду нежилого помещения, находящегося в Каменском. Задержали чиновницу во время получения 20 тысяч гривен.
"Суд согласился с позицией Днепродзержинской местной прокуратуры и назначил обвиняемой наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с использованием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года, с конфискацией всего лично имущества", – рассказали в пресс-службе.
Напомним, недавно мы сообщали о том, как в Днепре на взятке задержали чиновника Госгеокадастра. От местного жителя он требовал 31 тысячу долларов. Также сообщалось о том, что в Днепре на получении крупной взятки попался подполковник налоговой милиции.
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