В Днепре на взятке поймали чиновника Госгеокадастра
Госслужащий требовал от местного жителя 31 тысячу долларов США
В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке главного специалиста отдела контроля за использованием и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, госслужащий требовал от местного жителя 31 тысячу долларов США. За эти деньги чиновник обещал продлить сроки действия договоров аренды двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в Верхнеднепровском районе. Злоумышленника задержали на одной из улиц города после получения всей суммы взятки.
"Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", – отметили в СБУ.
Напомним, не так давно в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника структурного подразделения Главного управления Госгеокадастра области. Кроме того, мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
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