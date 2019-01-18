В Днепре на взятке поймали чиновника Госгеокадастра

Госслужащий требовал от местного жителя 31 тысячу долларов США

Фото: СБУ.

В Днепре на взятке поймали чиновника Госгеокадастра https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/172/672/5c41726726e09.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/172/672/5c41726726e09.jpg 2019-01-18T08:25:00+02:00 Днепр Госслужащий требовал от местного жителя 31 тысячу долларов США

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке главного специалиста отдела контроля за использованием и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, госслужащий требовал от местного жителя 31 тысячу долларов США. За эти деньги чиновник обещал продлить сроки действия договоров аренды двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в Верхнеднепровском районе. Злоумышленника задержали на одной из улиц города после получения всей суммы взятки.

"Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", – отметили в СБУ.

Напомним, не так давно в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника структурного подразделения Главного управления Госгеокадастра области. Кроме того, мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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