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У работников трех детсадов в Кривом Роге нашли коронавирус

25 мая, 14:08

Тина Наринецкая

Дошкольные учреждения города уже начали готовиться к приему детей

В Кривом Роге, где мужчина на самоизоляции заразил коронавирусом соседку, COVID-19 обнаружили у работников детских садов. Об этом сообщили в управлении прессы и внутренней политики исполкома местного горсовета.

"В детских садах №176, 197 и 51 при проведении массового тестирования быстрыми тестами у персонала обнаружены положительные результаты. Решения об их открытии будет принято после получения результатов ПЦР-тестов", – говорится в сообщении.

А тем временем детсады в городе уже активно готовятся снова принимать детей. Дошкольные учреждения уже получили 160 тысяч защитных масок и почти 70 тысяч перчаток. Кроме того, все учреждения за счет городского бюджета обеспечили дезинфицирующими, антисептическими и моющими средствами.

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В детсадах температуру будут измерять и детям, и персоналу. Скрининг планируют проводить каждые четыре часа. Кроме того, мэрия задействует медсестер из временно не работающих школ города.

"Весь персонал прошел инструктаж по соблюдению правил, рекомендаций, мероприятий в нынешних условиях. Мы проводим активную разъяснительную работу с родителями о соблюдении правил эпидемиологического режима во время утреннего приема детей, ответственности за предоставление правдивой и объективной информации о состоянии здоровья детей и членов семьи. Это очень важно, ведь мы, взрослые, должны максимально ответственно отнестись к таким крайне важным моментам", - рассказала начальник отдела дошкольного, среднего, внешкольного образования, воспитательной работы и охраны детства местного департамента образования и науки Наталья Наминат.

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Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге главный врач 4-й городской больницы самовольно выписал из медучреждения 15 больных COVID-19.

Сколько в Украине стоят похороны человека, умершего от COVID-19, – смотрите в сюжете:

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