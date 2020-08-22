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В Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым

22 августа, 12:27

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Тело ребенка обнаружили в пруду

В Одесской области после двух суток поисков пропавшего без вести восьмилетнего мальчика нашли мертвым. Тело Андрея обнаружили в пруду.

Как рассказали местные спасатели, вчера, 21 августа, у водоема в селе Старая Царичанка они увидели обувь ребенка и начали искать его там. Они обследовали пруд, но тела так и не нашли. Уже сегодня утром, 22 августа, его заметили местные жители в том же водоеме.

К слову, в пресс-службе ГСЧС подчеркнули, что во время отдыха у водоемов необходимо соблюдать правила безопасного поведения. В частности, запрещено:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • купаться в одиночестве;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

Напомним, восьмилетний Андрей Чабан пропал в селе Старая Царичанка 20 августа. Ребенок ушел из дома и не вернулся.

Ранее мы писали, что в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Чтобы найти ребенка, по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Оказалось, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. На что тот обиделся и убежал – такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками.

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