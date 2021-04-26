Українська
$ 27,9
33,67
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Убийство в Днепре. Полиция установила личность киллера

26 апреля, 12:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правоохранители продолжают расследование дерзкого убийства в Днепре – стало известно имя убийцы, его разыскивают

Личность человека, расстрелявшего мужчину возле ресторана "Артист", установлена — это гражданин Азербайджана, 1993 года рождения. Зовут Юсиф.

Реклама

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев, ему заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Розыск подозреваемого продолжается.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Напомним, 24 апреля в Днепре в районе Соборной площади к внедорожнику подбежал киллер, который начал расстреливать автомобиль 42-летнего Анара Мамедова. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы. К нему подбежал киллер и еще несколько раз выстрелил. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

В тренде
Кравчук разъяснил, кого будут судить за сотрудничество с "ДНР" после деоккупации
Реклама

Все происходящее с отцом видел ребенок, который успел сесть в авто. Это был трехлетний мальчик.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство Днепр личность полиция розыск киллер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Днепре киллер расстрелял мужчину: момент убийства попал на видео
В Днепре киллер расстрелял мужчину: момент убийства попал на видеоДнепр
Убийство в Днепре. Чем занимался убитый Мамедов и что известно о киллере
Убийство в Днепре. Чем занимался убитый Мамедов и что известно о киллереДнепр
Тезка торговца наркотиками. Что известно об убитом в Днепре Мамедове
Тезка торговца наркотиками. Что известно об убитом в Днепре МамедовеДнепр
Задыхалась до обморока: в Днепре спасали беременную с COVID-19
Задыхалась до обморока: в Днепре спасали беременную с COVID-19Днепр
В трех городах Украины критическая ситуация с COVID-19 – Ляшко
В трех городах Украины критическая ситуация с COVID-19 – ЛяшкоУкраина
Руки были в крови: в Днепре сын видел расстрел Мамедова
Руки были в крови: в Днепре сын видел расстрел МамедоваДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять