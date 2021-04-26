Убийство в Днепре. Полиция установила личность киллера

Правоохранители продолжают расследование дерзкого убийства в Днепре – стало известно имя убийцы, его разыскивают

Личность человека, расстрелявшего мужчину возле ресторана "Артист", установлена — это гражданин Азербайджана, 1993 года рождения. Зовут Юсиф.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Всеволод Прокофьев, ему заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Розыск подозреваемого продолжается.

Фото: "Сегодня"

Напомним, 24 апреля в Днепре в районе Соборной площади к внедорожнику подбежал киллер, который начал расстреливать автомобиль 42-летнего Анара Мамедова. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы. К нему подбежал киллер и еще несколько раз выстрелил. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

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Все происходящее с отцом видел ребенок, который успел сесть в авто. Это был трехлетний мальчик.

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