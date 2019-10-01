Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

Украинские контрразведчики разоблачили агитатора, завербованного ФСБ

1 октября, 16:17

Как выяснилось, украинца завербовали во время его поездки в Москву

/ Фото: Getty Images

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачили пропагандиста "русского мира", завербованного Федеральной службы безопасности России.

Оперативники установили, что представитель "Днепропетровского землячества России" своими действиями посягал на территориальную целостность нашей страны, готовил и размещал в сети антиукраинскую пропаганду в поддержку так называемых "Л/ДНР" и "Новороссии", а также призывал к созданию фейковой "Днепропетровской народной республики".

Как выяснилось, мужчину завербовала ФСБ РФ, когда он находился на территории страны-агрессора. Российские спецслужбы "вышли" на мужчину через его знакомых, проживающих в России.

Реклама

За ежемесячное денежное вознаграждение он согласился выполнять задания, направленные на изменение границ территорий нашей страны, а также по сбору развединформации о социально-политической ситуации в регионе.

Во время одной из поездок в России для отчета о выполнении заданий житель Днепропетровской области получил от ФСБ награду – медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ".

В тренде
Рош ха-Шана в Умани: как израильские паломники празднуют Новый год

В ходе обысков следователи СБУ изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные терминалы, которые он использовал для проведения подрывной деятельности против нашей страны.

Украинцу объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", что карается лишением свободы на срок до пяти лет. Ведется досудебное следствие.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СБУ Днепр ФСБ контрразведка пропагандист

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Днепре произошло серьезное ДТП: трое раненых, разбиты четыре машины
В Днепре произошло серьезное ДТП: трое раненых, разбиты четыре машиныДнепр
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Днепре бетоном с многоэтажки завалило улицу
В Днепре бетоном с многоэтажки завалило улицуДнепр
В Харьковской области восстановили дорогу на Лозовую
В Харьковской области восстановили дорогу на ЛозовуюХарьков
В Днепропетровской области пьяный полицейский устроил ДТП
В Днепропетровской области пьяный полицейский устроил ДТПДнепр
В Днепре отремонтируют 100 дворов
В Днепре отремонтируют 100 дворовДнепр

Новости партнеров

Loading...