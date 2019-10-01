Украинские контрразведчики разоблачили агитатора, завербованного ФСБ

Как выяснилось, украинца завербовали во время его поездки в Москву

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Контрразведчики Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачили пропагандиста "русского мира", завербованного Федеральной службы безопасности России.

Оперативники установили, что представитель "Днепропетровского землячества России" своими действиями посягал на территориальную целостность нашей страны, готовил и размещал в сети антиукраинскую пропаганду в поддержку так называемых "Л/ДНР" и "Новороссии", а также призывал к созданию фейковой "Днепропетровской народной республики".

Как выяснилось, мужчину завербовала ФСБ РФ, когда он находился на территории страны-агрессора. Российские спецслужбы "вышли" на мужчину через его знакомых, проживающих в России.

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За ежемесячное денежное вознаграждение он согласился выполнять задания, направленные на изменение границ территорий нашей страны, а также по сбору развединформации о социально-политической ситуации в регионе.

Во время одной из поездок в России для отчета о выполнении заданий житель Днепропетровской области получил от ФСБ награду – медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ".

В ходе обысков следователи СБУ изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные терминалы, которые он использовал для проведения подрывной деятельности против нашей страны.

Украинцу объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", что карается лишением свободы на срок до пяти лет. Ведется досудебное следствие.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений.

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