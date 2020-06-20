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Умер у напарника на руках: появились подробности гибели полицейского в Днепре

20 июня, 15:53

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Стрелку теперь грозит пожизненный срок

В Днепре вчера, 19 июня, во время задержания подозреваемого в разбойном ограблении погиб 30-летний старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский. Подробности трагического случая рассказали в пресс-службе местной полиции.

Выяснилось, что утром 19 июня в Днепре было совершено разбойное ограбление: преступник угрожал потерпевшему оружием и украл у него большую сумму денег. На поиски грабителя отправили копов.

"Полицейские Шевченковского отделения полиции Дарвин Потуданский, Богдан Черепий и Константин Семенюта заметили похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя они приняли решение доставить его в отделение полиции", – рассказали в полиции.

Дарвин Потуданский. Фото: Facebook

По дороге в отделение задержанный, который сидел на заднем сиденье своего авто, смог достать из-под него пистолет Макарова. Мужчина выстрелил в полицейского, который находился рядом, а потом направил оружие в сторону его коллеги Богдана Черепия, который сидел за рулем.

"Оперуполномоченный сразу остановил автомобиль и помог раненому коллеге выхватить оружие у нападающего. Когда на стрелка надели наручники, Дарвин умер на руках у своего напарника: пули попали в сердце", – отметили в пресс-службе.

Также появилось видео с задержанным, который лежит в крови на асфальте:

Сейчас по факту убийства полицейского открыли уголовное производство. Стрелку грозит от 9 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Кроме того, появились подробности самого разбойного ограбления, которое предшествовало убийству копа. Как сообщает "УНН", полицейские задержали мужчину, который ограбил инспектора одного из хлебозаводов города.

Тем утром инспектор отвозил около 4 млн гривен в банковское отделение. Преступник забрался в авто мужчины, ударил его по голове и украл две сумки с деньгами.

Также мы сообщали, что под Киевом загадочно погиб полицейский. Мужчина якобы застрелился после мелкого ДТП и разговора с незнакомцами.

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