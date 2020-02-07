Умер за рулем: в сети рассказали, что творилось в неуправляемом автобусе с детьми

В средней школе №22, что в городе Каменское Днепропетровской области, приходят в себя после страшного ДТП, в которое попали ученики.
Как сообщал сайт "Сегодня", 3 февраля водитель школьного автобуса, в салоне которого ехали 22 ребенка, умер за рулем. Автомобиль врезался в забор – детям чудом удалось спастись.
Учитель физкультуры Марина Догадайло, рассказала детали трагедии. По ее словам, в салоне автобуса было относительно спокойно. С детьми все время находился учитель.
"В автобусе дети все время находились с учителем: и в момент аварии, и после нее, получали четкие указания касательно действий в такой ситуации (успокоиться, сгруппироваться, не вставать с мест). Паники среди учащихся и взрослых не было", – утверждает Догадайло.
По ее словам, один из учителей физкультуры пыталась позвать на помощь, сообщить, что водителю плохо, предупредить прохожих об опасности, но женщина не удержалась и при резком повороте выпала из автобуса. О ее состоянии ничего не сообщается.
Догадайло также отметила, что "после аварийной остановки транспорта учителя физической культуры и родители находились рядом с детьми, поддерживали, оказывали первую домедицинскую и психологическую помощь".
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Школьный коллектив также благодарит работников строительной площадки и других людей, которые оказались рядом и помогали детям согреться, успокоиться, поили чаем. Сейчас с детьми работают психологи, они входят в привычный ритм жизни.
Также ранее сообщалось, что за рулем автобуса находился 68-летний мужчина – он вез детей в бассейн. Внезапно водителю стало плохо, и он скончался. После смерти мужчины автобус продолжал ехать по проезжей части. Он пересек трамвайные пути, съехал с дороги на тротуар и влетел в забор на перекрестке проспектов Антошкина и Шевченко. Удар был настолько сильным, что завалил фонарный столб.
Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.
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