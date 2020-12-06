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В частном доме Кривого Рога на 12-летнюю девочку рухнул потолок (фото)

6 декабря, 17:48

Ольга Литвин Ольга Литвин

Помощь ребенку оказывали шестеро спасателей

В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области обрушился потолок в одноэтажном частном доме. Под завалами оказалась 12-летняя девочка.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сообщение о происшествии на улице Теплой Центрально-Городского района в Службу спасения поступило в 11:53.

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Спасатели установили, что потолок обрушился на кухне площадью 15 кв. м., вероятно, из-за аварийного состояния дома.

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Из-под завалов девочку доставали шестеро работников ГСЧС. Ребенка сразу осмотрели врачи.

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По информации ведомства, госпитализировать девочку не понадобилась, поскольку серьезных травм не обнаружили.

Напомним, 2 декабря в селе Водяное Широковского района Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, погибли две женщины.

Ранее в результате пожара в частном доме Черкасской области погибли три человека, среди них – ребенок.

Кроме того, в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. На опубликованном видео видно, что горит первый этаж здания. Вокруг дома поднимается черный дым.

Видео: ХС | Харьков

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обрушение Кривой Рог частный дом
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