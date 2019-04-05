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В Днепре активисты проведут масштабный рейд против рекламы наркотиков

Сегодня, 12:09

При помощи краски они будут закрашивать адреса интернет-сайтов

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области.
В Днепре активисты проведут масштабный рейд против рекламы наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dc5/878/5c3dc5878bcee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dc5/878/5c3dc5878bcee.jpg Днепр При помощи краски они будут закрашивать адреса интернет-сайтов

В Днепре активисты выйдут на масштабный антинаркотический рейд, в рамках которого на фасадах городских зданий будут закрашивать рекламу запрещенных веществ. Подобная акция пройдет не впервые, однако она не утратила актуальности.

"6 апреля общественные организации вместе с полицией и религиозными общинами соберутся в 13:00 на ул. Севастопольской в районе корпуса Медицинской академии. Будем ходить по улицам и зарисовывать наркорекламу", — рассказала глава молодежного крыла общественной организации "Дух Нации" Татьяна Кончура.

В свою очередь в Национальной полиции области отмечают, что подобные акции положительно влияют на население города.

"На зданиях, школах, памятниках архитектуры размещают ссылки на сайты, где можно купить наркотические вещества. За последние два года у нас задокументирована не одна преступная группа, которая занимается распространением наркотиков. Уже в нынешнем году мы задокументировали несколько групп, по которым проводятся судебные разбирательства", — рассказал представитель управления по противодействию наркопреступности облУНП Виталий Рудой.

Напомним, ранее подобная акция прошла в Запорожье: полицейские и активисты вышли на "зачистку" улиц города от негативного настенного контента и закрасили все надписи, которые предлагают купить наркотические вещества. Всего в акции приняли участие около 80 человек.

А ранее в Шевченковском районе Запорожья появился новый мурал, который был нарисован для борьбы с рекламой наркотиков. Арт-объект активисты представили на улице Пархоменко. Художники превратили в произведение искусства стену подстанции, которая была изрисована граффити и рекламой наркотиков. Кроме того, была приведена в порядок и прилегающая территория.

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Тег наркотики, Днепр, активист, реклама наркотиков

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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