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В Днепре авто снесло ограждение и сбило женщину на остановке (фото)

30 декабря, 16:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавшая в тяжелом состоянии

В Днепре произошло ДТП с участием автомобиля Volvo, пострадала женщина.

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Как сообщает Информатор, авария произошла сегодня, 30 декабря. В результате ДТП на пересечении проспектов Поля и Пушкина образовалась пробка, движение электротранспорта было заблокировано.

По предварительной информации, автомобиль Volvo возле остановки подрезал автомобиль BMW.

Женщина-водитель не справилась с управлением, сбила ограждение и наехала на женщину на остановке. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Ранее мы сообщали, что в Индустриальном районе Днепра произошло ДТП с участием пяти автомобилей – есть погибшие и пострадавшие. Детали ДТП устанавливает полиция.

Также напомним, в Ивано-Франковской области машина скорой помощи попала в ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы два человека, одного из них доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, еще два травмированы. Один из пострадавших — мужчина в инвалидном кресле.

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ДТП Днепр ограждение пострадавшая
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