В Днепре автохам припарковался на памятнике Шевченко

В соцсетях негодуют и шутят по поводу оригинальной парковки

/ Фото: Facebook

В центре Днепра, на улице Воскресенской, жители города заметили необычный способ парковки: автохам оставил свой автомобиль прямо на постаменте памятника Тарасу Шевченко.

Оригинальную парковку горожане сняли на фото и выложили снимки на Facebook-странице "Автобыдло Днипро".

В комментариях под этим постом собралось немало возмущенных комментариев, в которых люди изумлялись выбором места парковки при практически пустых улицах, а также удивлялись отсутствию реакции патрульной полиции.

Реклама

В тренде Одесситы объединяются, чтобы наказать виновных в трагических пожарах

Напомним, что недавно в Днепре, где уже действует парковочная инспекция, в эпицентре скандала оказался автомобиль мэра города Бориса Филатова, который стоял у бровки на ул. Шевченко практически на пешеходном переходе. Зафиксировав нарушение, инспекторы пытались погрузить Mercedes на эвакуатор, однако сделать этого не удалось. Как рассказал сам Филатов, виной всему — броня, которая оказалась не по силам эвакуатору.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама