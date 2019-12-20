Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

В Днепре автохам припарковался на памятнике Шевченко

20 декабря, 14:36

В соцсетях негодуют и шутят по поводу оригинальной парковки

/ Фото: Facebook

В центре Днепра, на улице Воскресенской, жители города заметили необычный способ парковки: автохам оставил свой автомобиль прямо на постаменте памятника Тарасу Шевченко.

Оригинальную парковку горожане сняли на фото и выложили снимки на Facebook-странице "Автобыдло Днипро".

В комментариях под этим постом собралось немало возмущенных комментариев, в которых люди изумлялись выбором места парковки при практически пустых улицах, а также удивлялись отсутствию реакции патрульной полиции.

Реклама

В тренде
Одесситы объединяются, чтобы наказать виновных в трагических пожарах
Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что недавно в Днепре, где уже действует парковочная инспекция, в эпицентре скандала оказался автомобиль мэра города Бориса Филатова, который стоял у бровки на ул. Шевченко практически на пешеходном переходе. Зафиксировав нарушение, инспекторы пытались погрузить Mercedes на эвакуатор, однако сделать этого не удалось. Как рассказал сам Филатов, виной всему — броня, которая оказалась не по силам эвакуатору.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

парковка Днепр памятник соцсети автохамы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вырезали органы и глаза: замученного боевиками бойца ВСУ похоронили
Вырезали органы и глаза: замученного боевиками бойца ВСУ похоронилиДнепр
В Днепре банда воровала деньги с помощью карт клиентов супермаркетов: что они придумали
В Днепре банда воровала деньги с помощью карт клиентов супермаркетов: что они придумалиДнепр
В Днепре женщина обворовала девочку, которая рассматривала игрушки в магазине: видео
В Днепре женщина обворовала девочку, которая рассматривала игрушки в магазине: видеоДнепр
Новый скандал в интернате: контролеров винят в изнасилованиях больных
Новый скандал в интернате: контролеров винят в изнасилованиях больныхДнепр
В Днепре прохожие вытащили водителя из горящей машины: фото и видео с места ДТП
В Днепре прохожие вытащили водителя из горящей машины: фото и видео с места ДТПДнепр
Густой дым и взрывы: появились фото и видео масштабного пожара в Днепре
Густой дым и взрывы: появились фото и видео масштабного пожара в ДнепреДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...