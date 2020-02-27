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В Днепре BMW протаранил колонну военных и полицейских – фото, видео

27 февраля, 12:18

Участников ДТП проверяют на наличие алкоголя в крови

В Днепре водитель BMW не пропустил колонну военных и на полной скорости протаранил КамАЗ и врезался в автомобиль сопровождения. Об этом сообщает Днепр Оперативный.

По информации сайта, инцидент произошел на перекрестке Запорожского Шоссе и ул. Старокодацкой 27 февраля в 10 утра.

Водитель иномарки двигался по Запорожскому шоссе. В этот момент, дорогу перекрыл автомобиль сопровождения колонны военных, чтобы грузовики смогли проехать этот участок. Тогда водитель BMW протаранил КАмАЗ и врезался в "Волгу".

На месте аварии работала полиция. По предварительным данным, 24 летний водитель был пьян. Всех участников ДТП доставили в больницу чтобы пройти тест на алкогольное опьянение.

Напомним, недавно в Днепре произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский. Его машину вынесло на встречную полосу. Там он на высокой скорости ударил Subaru и Mitsubishi, а после — зацепил Lada.

Также в городе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Автомобиль медиков перевернулся на трамвайных путях. На момент ДТП в "скорой", кроме медперсонала, никого не было.

Помимо этого, "Сегодня" писали о том, как пешеходу быть более заметным для водителей на дороге в темное время суток:

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