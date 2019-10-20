Смертельное ДТП с полицейским в Днепре: появились детали инцидента, фото и видео

В Днепре на Полтавском шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции. Его автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он на полной скорости ударил Subaru, Mitsubishi, а после — зацепил Lada. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, Ford ехал по Полтавскому шоссе в сторону выезда из города. Около перекрестка с улицей Белградской водитель не справился с управлением, и иномарка выехала на встречную полосу движения. Там автомобиль врезался в Subaru, после — Mitsubishi, которую сразу же понесло в отбойник. Последним Ford зацепил автомобиль Lada, который стоял на улице Белградской. Только после этого Ford остановился.

Из "помятого" автомобиля мужчину доставали спасатели. Патрульные пытались откачать его, но от полученных травм мужчина погиб на месте.

Затем стало известно, что погибший — 37-летний сотрудник полиции, старший участковый Соборного отделения полиции. В момент дорожной аварии находился не на службе.

Как сообщалось ранее, в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской вечером в среду, 9 октября, произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, переходившая с ребенком дорогу . Женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама попала под машину.

Также новости "Сегодня" писали о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки .

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