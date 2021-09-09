В Днепре девушка живет на съемной квартире с теленком и поросенком (видео)

В Днепре девушка выгуливала на одной из центральных улиц поросенка и теленка, как оказалось, они живут с ней на съемной квартире. Но неравнодушным прохожим показалось, что животные находятся в ненадлежащем состоянии и они вызвали полицию.
Об этом сообщает "Информатор. Днепр".
Как оказалось, девушка, которая представилась Алисой, – иностранка, которая на самом деле спасла животных от смерти, выкупив их за довольно крупные суммы, "чтобы их не убили и не съели". А живут они с ней на съемной квартире.
До этого прохожие заметили, что теленок истощен и решили вызвать полицию, чтобы его изъяли, поэтому когда девушка вернулась за теленком ей его не отдали. В то же время, прибывшая на вызов полиция выяснила, что оснований для изъятия нет.
Алиса рассказала, что купила теленка недавно в одном из сел через площадку OLX за 2000 гривен, а поросенок живет с ней давно и якобы обошелся ей в 20 тыс. гривен.
Полицейские проверили место жительства девушки и пришли к выводу, что животные обитают в отличных условиях и решили, что свинке вполне комфортно, а вот для теленка по имени Cawcar помещение явно не подходит. Но и сама Алиса была не против определить теленка в приют, поскольку ее основная цель – спасение животных.
Поэтому она написала отказ от Cawcar.
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