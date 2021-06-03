До этого "летали" две кошки: в Житомире мужчина выбросил щенка с третьего этажа, он погиб

Живодеру не понравилось, что песик не вовремя сходил в туалет – волонтеры говорят, что он так обращался и с другими животными

В Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.

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Об этом сообщили сайту "Сегодня" в пресс-центре полиции Житомирской области.

"Как раз в эти минуты подозреваемый дает показания полиции. Происшествие произошло в спальном микрорайоне Житомира. С балкона был выброшен щенок, который позднее погиб", – заявили в полиции.

Фото: Вера Грищенко

Волонтер Вера Грищенко рассказала "Сегодня", что хозяин не первый раз выбрасывает животных из окна. Его жена объяснила, что он выбросил щенка, потому что он не вовремя сходил в туалет.

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У погибшего щенка было шоковое состояние, выбиты зубы, перелом пальцев на задней лапе, сильный ушиб грудной и брюшной полости.

Фото: Вера Грищенко

"Я сейчас нахожусь во дворе, где все это произошло, общаюсь с соседями подозреваемого. По словам жителей, не так давно с этой квартиры на землю выбрасывали двух кошек. Известно, что в квартире живет парень и девушка, оба любят выпить", – рассказала волонтер.

Правоохранители уже начали уголовное производство.

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Как могут наказать мужчину:

штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов;

арест на срок до шести месяцев;

до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в одесской квартире котят морили голодом, из 62 выжили меньше половины.

Кроме того, ранее в одесской области, живодер поиздевался над собакой.

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